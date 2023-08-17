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НовостиПроисшествия17 августа 2023 6:23

Загоревшуюся «Шевроле Ниву» потушили до приезда МЧС в Липецке

Автомобиль загорелся на улице Баумана в Липецке
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке сгорела иномарка

В Липецке сгорела иномарка

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером минувшей среды, 16 августа, на Соколе в Липецке вспыхнула «Шевроле Нива». В диспетчерской вызов приняли в девять часов вечера. На место происшествия по улице Баумана отправились два пожарных расчета, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Однако автомобиль удалось потушить до приезда спасателей. К счастью, никто не пострадал. В машине сгорела пластиковая обшивка. Огонь повредил узлы и агрегаторы под капотом на площади в 0,5 квадратных метров.

Напомним, за сутки в Липецком районе сгорели три авто. Во вторник, 15 августа, на окружном шоссе загорелся грузовой фургон «Ивеко». Затем ночью в селе Троицкое пламя охватило БМВ и УАЗ. От иномарки почти ничего не осталось.