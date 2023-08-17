Рецидивист наворовал продуктов и бытовой химии на 300 тысяч в Липецкой области

Жителя Добринского района будут судить за грабеж и кражи Фото: Алина ПАЛАГИНА

24-летний уроженец Добринского района Липецкой области обчистил три сетевых магазина на 300 тысяч рублей. Парня уже неоднократно судили за подобные преступления, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Теперь рецидивиста обвиняют в двух грабежах и 68 кражах продуктов и товаров бытовой химии. Заместитель прокурора Октябрьского района направил уголовное дело в суд.

Напомним, усманец оболгал знакомого после конфликта. Обидчивый житель региона ложно обвинил приятеля в угоне машины. Полицейские нашли похитителя. Однако мужчина яростно отрицал вину. Оказалось, что таким образом «доносчик» решил отомстить товарищу. Теперь обманщику грозит до двух лет колонии.