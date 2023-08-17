47-летний водитель «Ларгуса» врезался в гараж и погиб под Липецком

В ДТП под Липецком скончался 47-летний мужчина Фото: Алина ПАЛАГИНА

Днем минувшей среды, 16 августа, в поселке Политотдел Липецкой области произошла смертельная авария. На улице Новая 47-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автомобилист съехал с дороги. Машина врезалась в гараж. Мужчина получил серьезные травмы и погиб на месте.

В Липецке мотоциклист столкнулся с иномаркой Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Тем же вечером ДТП случилось в областном центре на улице Студеновская. По предварительным данным, 18-летний мотоциклист наехал на стоящий «Инфинити».

За рулем легковушки сидел 21-летний горожанин. В результате столкновения пострадал байкер. Врачи оказали парню медицинскую помощь и отпустили домой.

Напомним, 16 августа в Липецке сгорела иномарка. Владельцу удалось потушить «Шевроле Ниву» до приезда сотрудников МЧС.