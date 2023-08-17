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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:38

В Липецке накажут водителя автобуса за высаженную 14-летнюю школьницу

В Липецке водитель выгнал из автобуса девочку, которая не смогла оплатить проезд из-за сбоя в системе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке накажут водителя автобуса за высаженную 14-летнюю школьницу

В Липецке накажут водителя автобуса за высаженную 14-летнюю школьницу

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке прокуратура Левобережного района проверила сообщение о водителе, который высадил 14-летнюю школьницу из автобуса. Установлено, что 8 июля девочка зашла в транспорт маршрута №8. Она не смогла оплатить проезд из-за сбоя в системе терминала. Водитель указал юной липчанке на дверь.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в адрес директора МУП «Липецкпассажиртранс» внесли представление. Работодатель должен выбрать меру ответственности для своего работника: дисциплинарную, то есть выговор, либо материальную – лишить премии и тд.

Позже представители прокуратуры проверят, как предприятие следит за терминалами оплаты в автобусах, состоянием машин в целом, а также какое наказание назначили водителю.