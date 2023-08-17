В Липецке накажут водителя автобуса за высаженную 14-летнюю школьницу Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке прокуратура Левобережного района проверила сообщение о водителе, который высадил 14-летнюю школьницу из автобуса. Установлено, что 8 июля девочка зашла в транспорт маршрута №8. Она не смогла оплатить проезд из-за сбоя в системе терминала. Водитель указал юной липчанке на дверь.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в адрес директора МУП «Липецкпассажиртранс» внесли представление. Работодатель должен выбрать меру ответственности для своего работника: дисциплинарную, то есть выговор, либо материальную – лишить премии и тд.

Позже представители прокуратуры проверят, как предприятие следит за терминалами оплаты в автобусах, состоянием машин в целом, а также какое наказание назначили водителю.