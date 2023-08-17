В Липецке нейрохирурги собрали попавшему в ДТП мотоциклисту лицевую часть черепа Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой областной больнице нейрохирурги провели сложную операцию. Врачи Виталий Сезин и Сергей Буров восстановили лицо 43-летнему мотоциклисту после аварии.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мужчина поступил в больницу с несколькими тяжелыми травмами. У него диагностировали ушиб головного мозга, открытую проникающую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, обширные костные повреждения лицевого скелета.

В Липецке нейрохирурги собрали попавшему в ДТП мотоциклисту лицевую часть черепа Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Операция длилась 4 часа. Можно сказать, нейрохирурги заново собрали пациенту лицевую часть черепа. Они сопоставили поврежденные фрагменты черепа в правильном анатомическом положении, зафиксировав их десятью титановыми пластинами.

В настоящее время пациент идет на поправку. Он в сознании, проходит реабилитацию в больнице.