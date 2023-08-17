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НовостиОбщество17 августа 2023 11:13

В Липецке нейрохирурги собрали попавшему в ДТП мотоциклисту лицевую часть черепа

43-летний мужчина поступил в больницу с ушибом головного мозга, переломом основания черепа и обширными поврждениями лицевого скелета
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке нейрохирурги собрали попавшему в ДТП мотоциклисту лицевую часть черепа

В Липецке нейрохирурги собрали попавшему в ДТП мотоциклисту лицевую часть черепа

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой областной больнице нейрохирурги провели сложную операцию. Врачи Виталий Сезин и Сергей Буров восстановили лицо 43-летнему мотоциклисту после аварии.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, мужчина поступил в больницу с несколькими тяжелыми травмами. У него диагностировали ушиб головного мозга, открытую проникающую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, обширные костные повреждения лицевого скелета.

В Липецке нейрохирурги собрали попавшему в ДТП мотоциклисту лицевую часть черепа

В Липецке нейрохирурги собрали попавшему в ДТП мотоциклисту лицевую часть черепа

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Операция длилась 4 часа. Можно сказать, нейрохирурги заново собрали пациенту лицевую часть черепа. Они сопоставили поврежденные фрагменты черепа в правильном анатомическом положении, зафиксировав их десятью титановыми пластинами.

В настоящее время пациент идет на поправку. Он в сознании, проходит реабилитацию в больнице.

В Липецке нейрохирурги собрали попавшему в ДТП мотоциклисту лицевую часть черепа

В Липецке нейрохирурги собрали попавшему в ДТП мотоциклисту лицевую часть черепа

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области