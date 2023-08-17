Аэропорт «Липецк» возглавил военный летчик, управлявший Су-34 с президентом

Аэропорт «Липецк» возглавил военный летчик, пилотировавший Су-34 с президентом Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Аэропорт «Липецк» возглавил заслуженный военный летчик РФ Юрий Грицаенко. Пока с приставкой и.о., сообщили 17 августа lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Напомним, ранее аэропортом руководил экс-начальник Авиацентра Юрий Сушков.

Юрий Грицаенко – полковник в запасе. Ранее занимал должность начальника отдела по боевой подготовке липецкого Центра боевой подготовки и переучивания летного состава. В марте 2009 года мужчина пилотировал истребитель-бомбардировщик Су-34. Вместе с ним в качестве второго пилота в воздух поднялся Дмитрий Медведев – на тот момент президент России. Полет длился полчаса. Грицаенко выполнил несколько простых фигур и продемонстрировал элементы атаки. Дважды сделал «бочку» - перевороты.

Также липецкий летчик неоднократно участвовал в Параде Победы в качестве ведущего боевой группы «Тактическое крыло».