Под Липецком 53-летнего мужчину осудят за убийство гостьи Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 53-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, 26 марта пьяный житель Чаплыгинского района поссорился с гостьей. Сначала он затянул на ее шее шпагат, а потом трижды ударил ножом в шею. 48-летняя женщина скончалась на месте.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, действия злодея квалифицировали по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Он признался в содеянном, раскаялся и подробно рассказал о том, что произошло. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направили в суд.

Напомним, что жительницу Краснинского района приговорили к 6 годам тюрьмы за убийство любовника. Сожители поругались, и женщина в пылу ярости схватила нож. Ранения, которые получил мужчина, оказались для него смертельными.