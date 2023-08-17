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НовостиОбщество17 августа 2023 15:05

В Липецкой области бензин марки АИ-98 подорожал на 79 копеек за неделю

Дизельное топливо тоже поднялось в цене
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецкой области снова подорожал бензин

В Липецкой области снова подорожал бензин

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области за неделю подорожал бензин. В цене поднялось и дизельное топливо.

Как сообщили в пресс-службе Липецкстата, бензин марки АИ-92 по состоянию на 14 августа стоит в среднем по региону 49,86 рублей за литр. С 7 августа он подорожал на 10 копеек. Стоимость топлива АИ-95 также несколько увеличилась – с 54,40 до 54,46 рублей за литр.

На 1,2% поднялся в цене бензин марки АИ-98 и выше. Если неделю назад он стоил 64,81, то теперь – 65,60 рублей за литр. Разница в 79 копеек. На 45 копеек подорожал дизель – с 56,40 до 56,85 рублей за литр.

Напомним, что 19 августа в Липецке пройдет ярмарка к Медовому и Яблочному Спасу. Фермеры предложат гостям сезонные овощи и фрукты, а пчеловоды - мед с пасек. Подробности здесь.