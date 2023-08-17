Житель Липецка заплатит более 20 тысяч рублей за ловлю раков на реке Воронеж Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителя Липецка осудили за браконьерство. Ему предстоит возместить ущерб - более 20 тысяч рублей. Мужчина незаконно ловил раков рядом с дамбой на реке Воронеж. Эта территория относится к особо охраняемой природной зоне.

На липчанина завели уголовное дело по п. «г» ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов на особо охраняемой природной территории». Прокурор Октябрьского района подал исковое заявление, чтобы взыскать с негодяя ущерб.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд удовлетворил иск. Теперь мужчине придется выплатить государству 20 240 рублей.

Напомним, что в Липецке спасли женщину, которая едва не утонула в реке Воронеж. Она запуталась в водорослях на середине водоема. Подробности здесь.