Холодную воду и свет отключат на улицах Липецка в пятницу 18 августа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 18 августа в Липецке отключат холодную воду и свет. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам 30 лет Октября, 2, 6, 8; 4-я Пятилетка, 5, 6, 10; Шкатова, 4; Неделина, 10. По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: 4-я Пятилетка, 10; Неделина, 10. Подробности по телефонам: *6048, 236-048.

С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет по улицам Кротевича, 76 – 137; Гранитная, 74 -119; им. Академика Вавилова 4, 80 – 131; Новокарьерная, 2 - 99; Тельмана, 68, 70 - 88, 90; Урицкого, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 - 148, 150, 152; Шевченко, 83, 85 – 99, 101 - 119, 121.

С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Ангарская, 1, 1а, 1в, 1г, 2а; Ватутина; Зеленая 1 - 38; Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54; переулок Моторный, 1 - 14; Парковый, 1 - 11; Стандартный, 1; Усадебный, 1 – 15; 1-й Лесной; 1-й Садовый, 14; 1-й Театральный, 5; 2-й Лесной; 2-й Моторный; 2-й Театральный;15-й микрорайон, 34. Дополнительная информация в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-02-20.