В Липецке открыли мост у поворота на Сселки, где водители стояли в пробке

В Липецке отремонтировали мост у поворота на Сселки, где водители стояли в пробке Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Под Липецком на мосту у поворота на Сселки досрочно завершился ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Подрядчик уже убрал блоки с переправы. Проезд открыт.

Напомним, что 9 и 10 августа из-за работ на переправе автомобилисты встали в огромной пробке на ЛКАДе и дамбе Матырского водохранилища. Тогда липчане потратили в заторе от одного до нескольких часов. Поток машин собрался из-за того, что для проезда была открыта только одна полоса.

В итоге липецкие власти нашли компромисс с подрядчиком. В часы пик водителям оставляли обе полосы, а днем, когда количество транспорта становилось меньше, вводили реверсивное движение.