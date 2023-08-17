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НовостиОбщество17 августа 2023 16:42

В Липецке открыли мост у поворота на Сселки, где водители стояли в пробке

Подрядчик досрочно завершил ремонт и убрал блоки с проезжей части
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке отремонтировали мост у поворота на Сселки, где водители стояли в пробке

В Липецке отремонтировали мост у поворота на Сселки, где водители стояли в пробке

Фото: Управление дорог и транспорта Липецкой области

Под Липецком на мосту у поворота на Сселки досрочно завершился ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта. Подрядчик уже убрал блоки с переправы. Проезд открыт.

Напомним, что 9 и 10 августа из-за работ на переправе автомобилисты встали в огромной пробке на ЛКАДе и дамбе Матырского водохранилища. Тогда липчане потратили в заторе от одного до нескольких часов. Поток машин собрался из-за того, что для проезда была открыта только одна полоса.

В итоге липецкие власти нашли компромисс с подрядчиком. В часы пик водителям оставляли обе полосы, а днем, когда количество транспорта становилось меньше, вводили реверсивное движение.