В Липецке «участковый врач» украла у 86-летней пенсионерки золотые часы и кольцо Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке воровка под видом участкового врача украла у 86-летней пенсионерки ювелирные украшения. Подозреваемая пришла к липчанке и сказала, что ей нужно провести плановый медицинский осмотр. Когда хозяйка отвлеклась, злодейка осмотрела все комнаты. В одной из них она увидела золотые часы и кольцо, схватила их и скрылась.

Пенсионерка, осознав, что ее обокрали, написала заявление в полицию. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители вычислили предполагаемую преступницу. Ею оказалась 32-летняя местная жительница. Она призналась, что продала похищенное за 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.