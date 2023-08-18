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НовостиПроисшествия18 августа 2023 6:30

Водитель перевернувшегося ВАЗа пострадал в ДТП с «Хендай» на трассе под Липецком

В Липецкой области «десятка» вылетела в кювет после столкновения с «Хендай»
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Водитель перевернувшегося ВАЗа пострадал в ДТП с «Хендай» на трассе под Липецком

Водитель перевернувшегося ВАЗа пострадал в ДТП с «Хендай» на трассе под Липецком

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 17 августа в Липецкой области в ДТП пострадал водитель. В Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись ВАЗ-2110 и «Хендай». От удара отечественная машина перевернулась в кювет. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получил 41-летний мужчина за рулем «десятки». Он в больнице.

В тот же день в Липецке на улице Водопьянова в аварию попали «Мазда» и автобус. Пострадала 61-летняя пассажирка общественного транспорта. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.

Всего за сутки автоинспекторы выявили на дорогах региона 3 417 нарушений Правил дорожного движения. Так, 7 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 107 не пристегнулись. Водители 3 086 раз превысили скорость, пошли на обгон в неположенном месте.