Кошелек: у трети россиян за последние два года выросли доходы

Чаще других о росте доходов за последние два года сообщали жители Северного Кавказа и Урала.

При этом более трети россиян — 35% — не знают, сколько точно у них сейчас собственных денег на картах, вкладах, накопительных счетах и наличных. Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов в населением более ста тысяч человек, проведенного экспертами банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и «Росгосстрах Жизнь».

38% опрошенных сообщили, что их финансовое положение за последние два года не изменилось. У 28% оно улучшилось (чаще других об улучшении финансового положения говорили жители Дальнего Востока, реже других – в Приволжском федеральном округе). Об ухудшении своего финансового положения за последние два года сообщили 34% (чаще всего - жители Северного Кавказа, реже - Сибири).

Примечательно, что лишь 65% опрошенных абсолютно точно знают, сколько у них сейчас собственных денег (наличных, на картах, депозитах и накопительных счетах). В этом отношении самые «финансово дисциплинированные» - жители Дальнего Востока.

Чаще других учет своих доходов и расходов ведут жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Есть и такие 10% респондентов, которые не учитывают свои финансы и не намерены это делать впредь (на Дальнем Востоке это даже 15%, а вот в Москве, Московской области и Приволжском федеральном округе – только по 7%).