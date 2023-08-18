Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 августа 2023 9:45

Гараж и «Нива» сгорели в пожаре в деревне под Липецком

Спасатели защитили дом от огня, который мог перекинуться с пылающего гаража в Липецкой области
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Гараж и Нива» сгорели в пожаре в деревне под Липецком

Гараж и Нива» сгорели в пожаре в деревне под Липецком

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 17 августа в Липецкой области горели газосиликатный гараж и «Нива». Пожар случился в деревне Тешевка Задонского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место прибыли два пожарных расчета. Увы, пламя полностью уничтожило машину, крышу и вещи в гараже по всей площади. При этом спасателям удалось защитить от огня дом.

В тот же день в Липецке загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарные эвакуировали четырех жильцов. Пострадала отделка помещений на площади 10 квадратных метров.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с мобильных и стационарных телефонов.