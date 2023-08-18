Гараж и Нива» сгорели в пожаре в деревне под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 17 августа в Липецкой области горели газосиликатный гараж и «Нива». Пожар случился в деревне Тешевка Задонского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место прибыли два пожарных расчета. Увы, пламя полностью уничтожило машину, крышу и вещи в гараже по всей площади. При этом спасателям удалось защитить от огня дом.

В тот же день в Липецке загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарные эвакуировали четырех жильцов. Пострадала отделка помещений на площади 10 квадратных метров.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с мобильных и стационарных телефонов.