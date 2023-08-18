Житель Липецка украл телевизор за 40 тысяч, уронил его и выбросил в мусорный бак

Полицейские задержали предполагаемого вора Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке у 52-летней женщины украли телевизор за 40 тысяч рублей. 13 августа она написала заявление в полицию, указав, что неизвестный пробрался в квартиру через окно.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили подозреваемого с помощью записей с уличных камер. Они задержали 42-летнего липчанина. Мужчина пояснил, что вместе с сожительницей был в гостях у женщины. Ему понравился телевизор, и он решил его украсть. Злодей открыл форточку и проник в помещение. По дороге обратно он уронил похищенное, стекло экрана лопнуло. Тогда горожанин отнес телевизор в мусорный бак.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое грозит липчанину – до 6 лет лишения свободы.