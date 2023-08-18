В центре Липецка погасли светофоры из-за отключения электроэнергии Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу 18 августа в центре Липецка погасли светофоры. Дорожные регулировщики отключились на перекрестках улиц Фрунзе-Советская, Фрунзе-Первомайская, Карла-Маркса-Октябрьская, Гагарина-Липовская, а также у входа в Быханов сад. Причина тому – отключение света.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, энергетики уже ищут причину неполадок. Липчанам приносят извинения за временные неудобства и просят быть внимательнее при проходе или проезде этих участков.

Напомним, что согласно Правилам дорожного движения, если светофор не работает и нет регулировщика, то перекресток считается нерегулируемым. Водителям следует проезжать его, уступая дорогу пешеходам. Ситуацию также контролируют в ГИБДД. При необходимости на проблемные участки направят наряды ДПС.