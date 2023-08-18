Питьевую воду отключат на девяти улицах Липецка в субботу 19 августа

Холодную воду отключат на девяти улицах в Липецке в субботу Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 19 августа, в Липецке отключат холодную воду на девяти улицах. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера. Специалисты займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Без питьевой воды останутся жители домов на улицах Адмирала Макарова 1/1, 1/2, 1а, 1б, 1л, 1б/1, 1м/1, 1е, 1ж, 1е/2, 1к5 1е/3, ст1а, ст1а/1; Прокатная, 1а, 1б, 2б, 2б/1, 2Б корпус а, 2Б корпус в, 2Б корпус г, 2Б корпус е и в частном секторе на переулке Задонский и улицах Рязанская, Прокатная и Черняховского. Машина с водой приедет по заявкам горожан.

Также краны пересохнут на Доватора, 4к1, 10а, 12, 12а, 10б, 12а/2, 12а/1, 12б, 14, 14/1, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 18, 57а, 59, 61, 63, 63а и в частном секторе по Доватора, Хмельницкого, Крылова и Достоевского. Воду привезут к дому №10а по Доватора.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.