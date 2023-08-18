Сильный ветер и жару до +33 градусов ожидают в Липецкой области 19 августа

19 августа Липецкую область ждет очередной жаркий день Фото: Алина ПАЛАГИНА

В субботу, 19 августа, жителей Липецкой области ждет очередной жаркий день. Синоптики обещают погоду с переменной облачностью. Дождей в регионе не предвидится. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы – 751 миллиметр ртутного столба.

В темное время суток столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов выше нуля. Ночью скорость северо-восточного ветра составит от трех до восьми метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +28+33 градусов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ветер усилится до 8-13 метров в секунду.

На следующий день, 20 августа, в областном центре ожидают небольшие осадки. В дневное время специалисты предсказывают до +19+24 градусов.