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НовостиПроисшествия18 августа 2023 17:04

Жителю Липецкой области грозит до 15 лет за убийство коллеги после пьяной ссоры

49-летнего мужчину обвиняют в смерти знакомого под Липецком
Алина ПАЛАГИНА
Житель Липецкой области насмерть забил знакомого шлакоблоком

Житель Липецкой области насмерть забил знакомого шлакоблоком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Грязинском районе Липецкой области осудят местного жителя по части 1 статьи 105 УК. 41-летнего мужчину обвиняют в убийстве коллеги.

По данным регионального СУ СКР, трагедия случилась в мае 2023 года на улице Кирова. Грязинец вместе с приятелями подрабатывал на стройке. Товарищи разобрали крышу и устроили застолье. Между пьяными знакомыми завязался конфликт.

Злодей схватил фрагмент шлакоблока и около девяти раз ударил 49-летнего обидчика. Несчастный скончался на месте. Компания решила спрятать тело. Труп оттащили в сгоревший сарай. Затем обвиняемый сбежал.

На допросе мужчина рассказал свою историю инцидента. Однако улики, свидетели и экспертизы опровергли версию нарушителя. Теперь жителю Грязей грозит до 15 лет колонии.