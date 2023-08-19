В Липецке полицейские поймали 36-летнего наркодилера с кустами конопли в огороде Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские вместе с сотрудниками ППС задержали 36-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Предварительно, злодей выращивал у своего дома коноплю, а после изготавливал марихуану.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в специально оборудованном помещении правоохранители нашли 8 кустов наркосодержащих растений. В жилище подозреваемого – высушенную растительную массу и части конопли. Так, полицейские изъяли 263,7 граммов марихуаны и более 236 граммов конопли.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Липчанин находится под подпиской о невыезде.