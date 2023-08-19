Холодную воду отключат на трех улицах Липецка в воскресенье 20 августа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 20 августа в нескольких районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Водопьянова 70; 15 микрорайон, 35, 35а, 35б, 36, 37, 39. На этот же период времени без холодной воды останутся жители домов №1 и №2 по улице Малые Ключи.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: 15 микрорайон, 35; Малые Ключи, 2. Горожанам приносят извинения за предоставленные неудобства. После окончания работ вода может быть мутной. Более подробную информацию липчане могут получить в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.