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НовостиПроисшествия20 августа 2023 6:33

Житель Липецкой области обокрал семь торговых павильонов

Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Анна ГРЕБЕНКИНА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Грязинского района. Его обвиняют а краже.

Как пояснили в полиции, в период с 9 по 20 ноября 2022-го молодой человек обнес несколько торговых точек в Липецке и Грязях. Он взламывал входные дверьи погибал внутрь. Добычей преступника становилась дневная выручка, находящаяся в кассах магазинов. Полицейские установили причастность обвиняемого к семи эпизодам. Общая сумма ущерба превысила 95 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.