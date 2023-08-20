Житель Липецкой области обокрал семь торговых павильонов

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Грязинского района. Его обвиняют а краже.

Как пояснили в полиции, в период с 9 по 20 ноября 2022-го молодой человек обнес несколько торговых точек в Липецке и Грязях. Он взламывал входные дверьи погибал внутрь. Добычей преступника становилась дневная выручка, находящаяся в кассах магазинов. Полицейские установили причастность обвиняемого к семи эпизодам. Общая сумма ущерба превысила 95 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.