Жители семи домов Липецка останутся без воды 21 августа

Жители семи домов Липецка останутся без воды из-за работы на сетях в понедельник, 21 августа. Об этом сообщили в администрации города.

С 10 утра и до 20:00 краны пересохнут по адресам: улица Механизаторов, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 15в. Подвоз воды организуют к 11-му дому.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.

Кроме того, 21 августа временно приостановят подачу электроэнергии. С 9 утра и до 17:00 ресурса не будет:

- ул. В.Л. Кротевича, д. 76 - 133, 135, 137; ул. Гранитная, д. 74 - 119; ул. им. Академика Вавилова, д. 4, 80 - 131; ул. Новокарьерная, д. 2 - 106; ул. Тельмана, д. 68, 70 - 90; ул. Урицкого, д. 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 - 148, 150, 152; ул. Шевченко, д. 83, 85 – 99, 101 - 117, 119; п. Дачный, ул. Добровская; ул. Железногорская, д. 1 - 32; ул. Патриотическая д. 1 – 87.

Справки по телефону - 8-800-220-0-220.