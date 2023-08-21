Жителю Липецкой области грозит до 4 лет тюрьмы за 29 краж из магазинов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области будут судить 27-летнего мужчину, который обворовывал продовольственные магазины. По данным следствия, житель Грязинского района причастен к 25 эпизодам мелких хищений. Также он 3 раза воровал в открытую и один раз - тайно. Итого 29 эпизодов. Злодею грозит до 4 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, с декабря 2021 по октябрь 2022 года обвиняемый присваивал продукты из магазинов Липецка и Грязей. Он крал кофе, шоколад и алкоголь, пряча их под одежду или в пакет, после чего спокойно покидал торговые залы. Сумма ущерба превысила 31 тысячу рублей.

Действия липчанина квалифицировали по ст.158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» и ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Материалы уголовного дела направили в суд.