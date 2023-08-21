Безработный сорвал вывески с шрифтом Брайля на здании Дома культуры под Липецком Фото: принтскрин видео.

Под Липецком мужчина испортил таблички с шрифтом Брайля. Речь идет об информационных вывесках на фасаде здания Дома культуры в селе Ильино. Действия жителя зафиксировала камера видеонаблюдения. Ущерб районной администрации составил 3 тысячи рублей.

В кадре – неизвестный. Он подошел к табличкам, сорвал их, выбросил в урну и ушел, как ни в чем не бывало. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемый – 33-летний безработный местный. Его задержал участковый Сергей Уланов.

Полицейские устанавливают обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ «Вандализм». Наказание – штраф до 40 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до 1 года исправительных работ, либо арест до 3 месяцев.