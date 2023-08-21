Грузовик со свеклой перевернулся под Ельцом в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 21 августа в Липецкой области перевернулся грузовик со свеклой. ДТП случилось у деревни Екатериновка Елецкого района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Прицеп машины опрокинулся, а овощи рассыпались по проезжей части.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, в аварии никто не пострадал. Водитель довольно быстро расчистил дорогу от свеклы, поэтому пробки удалось избежать. А небольшой затор, который образовался в начале, благополучно исчез.

Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровья и сохранность имущества, но и жизни других людей.