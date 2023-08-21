Синоптики обещают грозу, сильный ветер и град в Липецке 21 августа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 21 августа на Липецк обрушится непогода. В областном центре ожидается гроза, в отдельных районах град и сильный дождь. Также усилится северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что во время грозы лучше не выходить из дома. В помещениях следует отключить все электроприборы и закрыть окна, так как сквозняк может притянуть шаровую молнию. От сильного ветра можно укрыться в подъездах домов и подземных пешеходных переходах. Опасно стоять за рекламными щитами, остановочными павильонами, под электропроводами.

В случае происшествия обращаться в диспетчерскую экстренных служб по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.