Под Липецком «Пежо» вылетел в дороги и врезался в дерево, пострадал водитель Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В пятницу 18 августа в Липецкой области «Пежо» врезался в дерево. Авария произошла в селе Романово Лебедянского района. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 56-летний водитель иномарки не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и протаранила дерево. Мужчину с множественными травмами доставили в больницу.

В тот же день в Тербунском районе на трассе Хлевное-Тербуны столкнулись ВАЗ-2110 и «Тойота». Пострадали 41-летний водитель «десятки», а также два пассажира легковушки, в том числе 8-летний мальчик.

В Липецке на улице Ушинского в ДТП попали «Рено» и 16-летний мотоциклист. Подросток в больнице. А в Липецком районе на автодороге Стебаево-Задонск-Долгоруково столкнулись «Киа» и «Лада Гранта». 36-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля скончался на месте.