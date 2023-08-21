61-летний мужчина пострадал в горящем доме в селе под Липецком

Три расчета МЧС тушили пожар в доме в Данковском районе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу 19 августа в Липецкой области в пожаре пострадал мужчина. В селе Баловнево Данковского района загорелся кирпичный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали три спасательных расчета. Огонь повредил внутреннюю отделку дома по всей площади. Помощь медиков понадобилась 61-летнему жителю.

Пожар в селе Баловнево Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В селе Куликово Усманского района вспыхнул деревянный сарай. Владельцы постройки смогли потушить его до приезда пожарных. Аналогичное происшествие зафиксировали в селе Грязновка Лебедянского района. Только там каменный сарай сгорел полностью.

В Липецке загорелась квартира в 12-этажном доме на улице 15 микрорайон. К зданию стянулись шесть отделений МЧС. Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры и вещи на площади 35 квадратных метров.