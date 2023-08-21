В Липецкой области детям бойцов СВО выплатят по 5 тысяч на подготовку к школе

Семьям участников СВО выделят по 5 тысяч рублей на каждого ребенка Фото: Алина ПАЛАГИНА

Семьи бойцов СВО получат единоразовое пособие к 1 Сентября. Деньги выделят на подготовку к школе. На каждого ребенка выплатят по пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Прием заявлений начнется после утверждения порядка предоставления единовременной денежной выплаты к началу учебного года, – отметили в ведомстве.

Родителям придет уведомление в системе «Патронаж», когда специалисты начнут принимать документы. Цифровой платформой пользуются 94% семей участников спецоперации. Также информацию разместят на сайте управления социальной политики.

Обратиться за выплатой можно будет до 1 ноября текущего года. Отправить документы предлагают через социальных кураторов или на Госуслугах.