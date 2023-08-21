Сервисы помощи на дороге: большинство водителей считают их полезными

Сервисами автопомощи по статистике чаще пользуются женщины, чем мужчины.

Попросить сторонней помощи автолюбители обычно готовы, если сломалась машина и требуется эвакуация автомобиля. Причем обращаются в таком случае за поддержкой чаще к водителям на трассе, друзьям или родственникам. Таковы результаты опроса совершеннолетних россиян, проведенного экспертами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Среди опрошенных автомобилистов 44% садятся за руль ежедневно. Еще 36% управляют автомобилем несколько раз в неделю, а 5% - несколько раз в месяц.

Говоря об интенсивности дальних поездок, на расстояние более 200 километров, оказалось, что ежедневно их совершают лишь 3% респондентов, 10% - несколько раз в неделю, 24% - несколько раз в месяц. В среднем раз в месяц на дальние расстояния ездят 15% опрошенных, а более 40% в принципе делают это достаточно редко.

Более 80% при этом не пользуются дополнительными сервисами помощи на дороге: 20% надеются на свои силы, 39% уповают на полис ОСАГО при возникновении проблем на дороге, еще 22% - на полисы ОСАГО и каско. Из тех, кто пользуется, 13% используют бесплатные предложения автодилеров и лишь 5% оформляют соответствующие дополнительные платные услуги.

Выяснилось, кстати, что 30% согласны заплатить за комплексный сервис, который решит все вопросы с возможными трудностями на дороге, не более 2,5 тысячи рублей ей в год, еще 30% - от 2,5 до 5 тысяч рублей. Есть и 14%, которые не готовы в принципе платить за подобную автопомощь.

Интересно, что при этом 94% опрошенных считают, что водителям нужны сервисы помощи на дороге. Чаще всего автомобилисты готовы просить помощи если сломалась машина, требуется эвакуация автомобиля, если закончилось топливо, при разряженном аккумуляторе, в случае прокола колеса или если заблокировались двери.