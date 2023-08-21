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НовостиОбщество21 августа 2023 12:57

УК оштрафовали на 125 тыс в Липецке за «худую» крышу и залитые квартиры

Управляющая компания не следила за состоянием дома №28 по Мичурина
Алина ПАЛАГИНА
Разводы на стенах обошлись липецкой управляющей компании в 125 тысяч

Разводы на стенах обошлись липецкой управляющей компании в 125 тысяч

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке сотрудники Госжилинспекции проверили работу управляющей компании в доме №28 по улице Мичурина. Инспекторы обнаружили несколько нарушений.

Специалисты заметили разводы на стенах в коридорах квартир. Ту же «картину» нашли на лестничной площадке. Кроме того, крыша многоэтажки оказалась «худой». На чердаке появились следы дождя. Также вздулось рулонное покрытие кровли, сообщили в пресс-службе региональной ГЖИ.

На УК завели административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП. Компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей.

Напомним, протекающая крыша и затопленный подвал обошлись руководителю липецкой управляшки в 50 тысяч рублей. Организация не следила за состоянием многоквартирного дома.