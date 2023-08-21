Гимназии №12 в Липецке подарили современную спортивную площадку с тренажерами

Липецкой гимназии подарили новую спортплощадку Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

У липецкой гимназии №12 появилась новая спортивная площадка. В этот понедельник, 21 августа, в учреждении провели торжественное открытие. На мероприятие приехали руководители города.

– Уверена, что эта площадка станет местом притяжения, ведь спорт и здоровый образ жизни играют огромную роль в жизни каждого человека, – отметила мэр Евгения Уваркина.

Руководители города посетили торжественное открытие площадки Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Специалисты оборудовали территорию инвентарем для тренировок, сообщили в пресс-службе администрации. Школьники смогут заниматься кардио и силовыми упражнениями. Современные тренажеры подарила местная компания.

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