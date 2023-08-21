Два расчета МЧС тушили горящий киоск с мясом под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 20 августа в Липецкой области вспыхнул продуктовый киоск. Пожар случился на улице Воеводы Вельяминова в Усмани. К горящему павильону с мясом стянулись два спасательных расчета. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил холодильник и кондиционер.

В Липецке в квартире девятиэтажного дома подгорела пища. Дым и запах гари распространились по подъезду. К счастью, пожарные успели вовремя – никто из жильцов не пострадал.

Напомним, что 19 августа в пожаре в Данковском районе пострадал 61-летний мужчина. В селе Баловнево загорелся жилой дом. С огнем боролись три спасательных расчета. Подробности здесь.

Липчан просят строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае происшествия звонить по номеру «112».