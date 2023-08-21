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НовостиПроисшествия21 августа 2023 14:46

Фура с живыми свиньями перевернулась на Лебедянском шоссе под Липецком

Из-за перевернувшегося грузовика с животными у развязки ЛКАД образовалась пробка
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Фура с живыми свиньями перевернулась на Лебедянском шоссе под Липецком

Фура с живыми свиньями перевернулась на Лебедянском шоссе под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером 21 августа под Липецком опрокинулась фура с живыми свиньями. Авария произошла на Лебедянском шоссе у развязки ЛКАД. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и машина завалилась на бок.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, ни водитель, ни животные не пострадали. Из-за ДТП в том районе образовалась пробка. Рекомендуем автомобилистам, если есть возможность, выбирать альтернативные пути объезда.

Из-за ДТП на Лебедянском шоссе образовалась пробка

Из-за ДТП на Лебедянском шоссе образовалась пробка

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что утром понедельника в Елецком районе Липецкой области перевернулся грузовик со свеклой. Овощи выпали из прицепа и рассыпались по проезжей части. Затора удалось избежать, так как водитель оперативно собрал свеклу. Мужчина не пострадал. Подробности по ссылке.