Фура с живыми свиньями перевернулась на Лебедянском шоссе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером 21 августа под Липецком опрокинулась фура с живыми свиньями. Авария произошла на Лебедянском шоссе у развязки ЛКАД. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и машина завалилась на бок.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, ни водитель, ни животные не пострадали. Из-за ДТП в том районе образовалась пробка. Рекомендуем автомобилистам, если есть возможность, выбирать альтернативные пути объезда.

Из-за ДТП на Лебедянском шоссе образовалась пробка Фото: Яндекс.Карты

Напомним, что утром понедельника в Елецком районе Липецкой области перевернулся грузовик со свеклой. Овощи выпали из прицепа и рассыпались по проезжей части. Затора удалось избежать, так как водитель оперативно собрал свеклу. Мужчина не пострадал. Подробности по ссылке.