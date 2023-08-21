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НовостиОбщество21 августа 2023 14:47

В Краснинском районе построят три дома для аграриев до конца года

Липецкая область решает проблему с нехваткой специалистов в селах
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области возводят жилье для аграриев

В Липецкой области возводят жилье для аграриев

Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Липецкая область старается решить проблему с нехваткой специалистов в селах. Работникам предлагают более выгодные условия для переезда, в том числе новое жилье. В Краснинском районе строят дома для аграриев, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Одно жилье возводят в Верхнедрезгалово. Работы стартовали в мае. Проект планируют сдать к сентябрю. 20% от стоимости постройки заплатило сельхозпредприятие. Из бюджета муниципалитета направили 5%. Остальное покрыла государственная казна.

Общая цена дома для соцнайма составила 3,8 миллиона рублей. Специалисты, которые отработают в селе более пяти лет, смогут приобрести жилье по льготной ставке.

Второй дом построили в Красном на улице Донская. На данный момент специалисты приводят в порядок территорию вокруг здания. Всего до конца года в районе появятся три новых жилья для сельхозработников.