Набережную в Красном Липецкой области благоустроят за 6,7 миллиона рублей

В Красном улучшат набережную Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В селе Красное Липецкой области благоустроят набережную. Контракт заключили на 6,7 миллиона рублей. Место отдыха считается главной достопримечательностью районного центра. Пока здесь находятся несколько дорожек, ротонда и скамейки.

Вскоре строители оборудуют еще одну зону для променада. У воды поставят сцену и детскую площадку, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Также сделают больше прогулочных «тропинок». На набережной появится дополнительное освещение. Специалисты посадят деревья и многолетние цветы.

Напомним, до конца года в Краснинском районе построят три дома для аграриев. Липецкая область привлекает специалистов в села. Работники сельского хозяйства смогут выкупить жилье по льготной цене.