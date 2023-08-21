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НовостиОбщество21 августа 2023 15:08

Набережную в Красном Липецкой области благоустроят за 6,7 миллиона рублей

Специалисты поставят сцену, детскую площадку и сделают дорожки
Алина ПАЛАГИНА
В Красном улучшат набережную

В Красном улучшат набережную

Фото: Липецкий областной Совет депутатов

В селе Красное Липецкой области благоустроят набережную. Контракт заключили на 6,7 миллиона рублей. Место отдыха считается главной достопримечательностью районного центра. Пока здесь находятся несколько дорожек, ротонда и скамейки.

Вскоре строители оборудуют еще одну зону для променада. У воды поставят сцену и детскую площадку, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Также сделают больше прогулочных «тропинок». На набережной появится дополнительное освещение. Специалисты посадят деревья и многолетние цветы.

Напомним, до конца года в Краснинском районе построят три дома для аграриев. Липецкая область привлекает специалистов в села. Работники сельского хозяйства смогут выкупить жилье по льготной цене.