В Елецком районе рецидивист попытался дать взятку в 15 тысяч полицейскому

Жителя Липецкой области обвиняют в попытке дать взятку сотруднику полиции Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителя поселка Ключ Жизни Липецкой области будут судить за попытку дать взятку полицейскому. 42-летний рецидивист захотел откупиться от стража порядка 15 тысячами рублей.

Инцидент произошел в январе текущего года, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. После выхода из колонии за нарушителем должны были установить административный надзор. Жителю Елецкого района не понравились временные ограничения. Хитрец предложил сотруднику полиции деньги, чтобы тот не направлял в суд документы и помог избежать наблюдения.

Правоохранитель отказался от взятки и несколько раз предупредил об уголовной ответственности за коррупцию. Однако фигурант настаивал на своем.

Страж порядка сообщил о попытке подкупа в следственные органы. На липчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 30, части 3 статьи 291 УК. Мужчина признал вину. Дело передали в суд.