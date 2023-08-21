В Липецке отметят День государственного флага РФ на Соборной площади 22 августа

В Липецке пройдет мероприятие в честь Дня государственного флага РФ Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 22 августа, по всей стране будут отмечать День государственного флага Российской Федерации. Жители Липецка присоединяться к торжеству, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие состоится на площади Ленина-Соборная – перед зданием регионального правительства. Церемония стартует в десять часов утра.

Флаг России пронесут перед собравшимися под государственный гимн. Живое исполнение патриотической композиции подарит липецкий оркестр. Также на площади организуют парад исторических флагов страны.

Затем колонна с символом РФ отправится по Петровскому спуску до Нижнего парка. Здесь гости смогут насладиться праздничной программой и концертом.

Напомним, в субботу в Грязях открыли мост через реку Матыра. Капитальный ремонт переправы длился около года.