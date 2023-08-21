Холодную воду отключат на 14 улицах Липецка во вторник 22 августа

Без питьевой воды в Липецке останутся 14 улиц города Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 22 августа, без холодной воды в Липецке останутся 14 улиц. Специалисты водоканала займутся плановыми ремонтными работами, сообщили в пресс-службе мэрии. Подачу ресурса ограничат с десяти утра до восьми вечера.

Питьевую воду отключат на улицах Саратовская, вл3, вл3/4; Моршанская, 1, 1А, 1Б, 2, 2а, 3, 4, 4Б, 4А/1, 5, 7, 7А, 8, 8/2, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 20, 22, 22А; Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17В, 17Б; Энергостроителей, 1, 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 5А, 7А, 14; Уральская, 5А. Машина с водой приедет к дому №11 по Моршанской.

Краны пересохнут на Франко, 2, 4, 6, 8; Ушинского, 18; в частном секторе на Франко, Тульской и Доменщиков; Водопьянова, 37, 39, 41; Стаханова, 2, 4, 6 и Смургиса, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Цистерны с водой привезут на Ушинского, 18 и Стаханова, 4.

Также воду перекроют на улицах Левобережная и проезде Универсальный, 2 ст.1, 2 ст.2, 1В, 2 ст.5, 2 ст.4, 2 ст.6, 2и, 2 ст.7, 2 ст.16, 2 ст. 8, 2, 2А, 2Д, 2Е, 2Ж, ст1В, 3В, 3Г, 4 к.5, 4 к.1. Воду будут развозить по заявкам липчан.

За дополнительной информацией обращайтесь по номерам «РВК-Липецк»: *6048, 236-048.