Электричество отключат в Липецке на 12 улицах Тракторного во вторник 22 августа

В Липецке отключат свет на 12 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 22 августа, без электричества останутся жители микрорайона Тракторный. Свет отключат на 12 улицах Липецка, сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты проведут плановые ремонтные работы на сетях. Подачу ресурса приостановят с девяти утра до пяти вечера.

Лампочки погаснут в переулках 1-й Лесной; 1-й Садовый, 14; 1-й Театральный; 2-й Лесной; 2-й Моторный; 2-й Театральный; Моторный, 1 – 14; Парковый, 1 – 10; Стандартный, 1 и улицах Ватутина; Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54 и Зеленая, 1 – 38.

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Напомним, также во вторник в областном центре перекроют питьевую воду на 14 улицах. Сотрудники водоканала будут чинить трубопроводы. Подробности можно прочитать по ссылке.