Рецидивиста осудят за кражу более 150 тысяч рублей у пенсионеров под Липецком

За кражу денег рецидивисту грозит до 6 лет тюрьмы Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области осудят рецидивиста, который обокрал супругов-пенсионеров. Пожилая пара обратилась в полицию Данковского района в июне. Они лишились 151 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперативники вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Он признался, что вошел в дом через незапертую дверь, увидел деньги на полке шкафа и похитил их.

Правоохранители изъяли у злодея похищенное. Сбережения вернули пенсионерам. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. За кражу мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в Липецке управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей за «худую» крышу и залитые квартиры в доме №128 по улице Мичурина. Подробности здесь.