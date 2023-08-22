В Липецке пересмотрят дело застройщиков, получивших 5 лет условно за махинации с деньгами дольщиков Фото: Юлия КЛЮЕВА

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отменил приговоры липецким экс-директорам «Эксстроймаш». Как сообщили lipetsk.kp.ru в объединенной пресс-службе судебной системы региона, уголовное дело вернули на новое рассмотрение в Липецк.

Напомним, Левобережный районный суд признал их виновными в мошенничестве и хищении денег дольщиков ЖК «Европейский». Мужчины заключили кредитные договоры на 78 миллионов рублей. Еще 65 миллионов вывели через поддельные сделки. Также они пытались присвоить 129 миллионов по фиктивным актам приемки работ по договорам риэлторских услуг, но не успели.

От их действий пострадали более 2 тысяч дольщиков. В июле 2022 года Левобережный районный суд Липецка приговорил бывших руководителей к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей.