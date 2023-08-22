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НовостиОбщество22 августа 2023 9:21

Сто жителей Липецкой области присоединились к речной регате в День флага России

Участникам предстоит преодолеть маршрут в 29 километров
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области стартовала речная регата в честь Дня флага РФ

В Липецкой области стартовала речная регата в честь Дня флага РФ

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В этот вторник, 22 августа, Липецкая область присоединилась к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации. В Елецком районе стартовала речная регата в честь праздника. В сплаве решили поучаствовать более ста жителей региона.

Липчане отправились от Ольшанской плотины. Любители водного спорта проплывут по Быстрой Сосне и Дону. Маршрут составит 29 километров, сообщили в пресс-службе областного правительства. Участники за несколько часов доберутся до усадьбы «Скорняково-Архангельское». В 15:00 здесь начнутся гонки на байдарках.

Маршрут составит 29 километров

Маршрут составит 29 километров

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Губернатор Игорь Артамонов и председатель облсовета Дмитрий Аверов поздравили жителей с памятной датой. Руководители региона пожелали липчанам мира и успехов во всех делах и начинаниях на благо Отчизны.

– Российский триколор ведет свою историю со времен петровских преобразований и побед, которые утвердили Россию как великую мировую державу, – говорится в послании. – Во все эпохи он олицетворял собой могущество и независимость Отечества, выражал идеи и принципы государства.