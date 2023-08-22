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НовостиОбщество22 августа 2023 9:48

274 прибора видеофиксации круглосуточно будут следить за избирательными участками

Избирком Липецкой области сохранит записи для решения спорных ситуаций
Алина ПАЛАГИНА
Избирательные участки Липецкой области оборудуют средствами видеофиксации

Избирательные участки Липецкой области оборудуют средствами видеофиксации

Фото: Архив "КП"

Избирательные участки Липецкой области оборудуют не только видеокамерами, но и приборами видеофиксации. Техника будет работать круглосуточно. Следить за помещениями планируют через ноутбуки, сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Памяти устройств должно хватить, чтобы непрерывно снимать минимум 72 часа.

Однако не вся техника сможет передать хорошую картинку в темноте. Поэтому на многих участках ночью не будут выключать свет. Записи сохранят для решения спорных ситуаций. Видео удалят через три месяца после публикации результатов выборов.

Видеокамеры появятся на 200 избирательных участках области и 12 территориальных избирательных комиссиях. Эксперты, кандидаты, пресса и представители партий смогут посмотреть, как проходит голосование, на портале в Центре общественного наблюдения.