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НовостиЗвезды22 августа 2023 10:49

Выставка «Математика цвета» с картинами липецких художников откроется 25 августа

Горожане смогут насладиться живописью до 8 октября
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке пройдет выставка "Математика цвета" с 25 августа по 8 октября

В Липецке пройдет выставка "Математика цвета" с 25 августа по 8 октября

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 25 августа, в Липецке откроется выставка двух местных художников. Сергей Бугровский и Юрий Татьянин назвали проект «Математика цвета». В экспозицию войдут около 50 картин, написанных за последние 30 лет.

Липецких творцов знают не только в регионе, сообщили в пресс-службе мэрии. Произведения авторов находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом.

Горожане смогут насладиться живописными работами до 8 октября. Галерея располагается по адресу: улица Ленина, 9. Выставочный зал работает со среды по воскресенье. Прийти можно в любое время с десяти утра до семи вечера.

За дополнительной информацией и записью на экскурсию обращайтесь по номеру: +7 (4742) 27-86-68.