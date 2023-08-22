1900 выпускников поступили в липецкие техникумы и колледжи на «Профессионалитет»

1,9 тысяч первокурсников поступили по программе "Профессионалитета" в Липецкой области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В 2023 году около 1900 выпускников Липецкой области поступили в техникумы и колледжи по программам «Профессионалитета». 707 ребят выбрали металлургические специальности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

665 первокурсников привлекла сфера здравоохранения. Особенный интерес вызвали профессии медсестры и фельдшера на базе девяти классов. 525 новых студентов решили связать свою жизнь с цифровым машиностроением, сварочным производством и компьютерными системами.

«Профессионалитет» позволяет юным липчанам быстрее освоить специальность и приступить к работе. В первую очередь программа дает больше практических навыков и гарантию трудоустройства. Выпускников ссузов возьмут на предприятия, которые входят в образовательные кластеры.