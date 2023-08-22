Под Липецком вор ради трех бутылок водки переплыл реку и ушел от погони Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области в понедельник 21 августа в полицию обратился представитель сетевого магазина. Он сообщил, что неизвестный похитил из торгового зала в Елецком районе три бутылки водки. Мужчина взял алкоголь и пошел на выход, но его заметила продавец. Отважная женщина продолжила преследовать негодяя на улице. Чтобы оторваться от погони, он прыгнул в реку, переплыл ее и отправился домой.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний местный житель. Его задержали в собственном доме. У подозреваемого изъяли две бутылки со спиртным.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по статье – до 4 лет лишения свободы.