ОРВИ заболели 3206 жителей Липецкой области за неделю

В Липецкой области ОРВИ заразились более трех тысяч жителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

За семь дней в Липецкой области ОРВИ заболели 3 206 жителей. Показатель вырос на 10% по сравнению с прошлой неделей. Чуть более половины заразившихся – дети до 14 лет. При этом врачи не выявили ни одного случая гриппа, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Основная часть пациентов приходится на областной центр. В поликлиники Липецка с симптомами острых респираторных вирусных инфекций обратились 2 179 горожан. Уровень заболеваемости увеличился на 3,5% за неделю.

Лабораторные анализы показали, что в регионе доминируют риновирусы и микстинфекции – около 30%. Вирусы парагриппа и аденовирусы проявились на 23% проб.

Медики напоминают о простых мерах профилактики. Липчанам советуют мыть руки после прогулок, уборной и перед приемом пищи. При первых признаках простуды стоит записаться на прием к специалисту.